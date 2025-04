Thesocialpost.it - Michele Serra ospite di Fazio attacca Trump: “Il c*** te lo baci da solo”

Leggi su Thesocialpost.it

apre il suo monologo a Che tempo che fa con una frase destinata a far discutere: “Voi vorreste essere amici di un anziano molto ricco che dice ‘mettetevi in fila perarmi ilo?’”. L’attacco diretto a Donaldfa esplodere le risate del pubblico in studio da Fabio, sul Nove, tra compiacimento e senso di appartenenza. Ma il clima cambia radicalmente sui social.Leggi anche: Veltronidi Fabio: “Le dittature? In Italia viene messa in discussione la scuola pubblica”Leggi anche: Littizzetto insultada: “Non avevo mai scritto direttamente a un”La lezione morale divide il pubblicoSu X, gli spettatori commentano con toni ben diversi rispetto a quelli dello studio. In molti storcono il naso, accusandodi portare avanti l’ennesima lezione morale.