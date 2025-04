Thesocialpost.it - Messina Denaro, arrestata un’altra amante. Ecco chi è: “Favorì la latitanza”

Leggi su Thesocialpost.it

figura femminile emerge dal mosaico complesso della vita del boss Matteo, arrestato il 16 gennaio 2023 dopo una lunga fuga. Si tratta di Floriana Calcagno, insegnante di matematica presso un istituto superiore di Mazara del Vallo, che secondo la procura avrebbe svolto un ruolo attivo nel proteggere ladel capomafia. Nei giorni scorsi, su richiesta dei magistrati di Palermo, è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti.Calcagno, quasi cinquantenne, aveva già destato l’attenzione degli inquirenti dopo essersi presentata spontaneamente in procura, all’indomani dell’arresto del boss, per raccontare di aver avuto una relazione sentimentale con “Francesco Salsi”, un uomo incontrato per caso in un supermercato. «Disse di essere un anestesista in pensione», aveva messo a verbale.