Trovato in auto con dosi di cocaina pronte da spacciare | arrestato

arrestato un 23enne albanese, con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.I militari hanno controllato il ragazzo, passeggero di un’auto condotta da un suo connazionale 22enne. Perugiatoday.it - Trovato in auto con dosi di cocaina pronte da spacciare: arrestato Leggi su Perugiatoday.it I Carabinieri della Stazione di Trevi e del Radiomobile di Foligno, hannoun 23enne albanese, con precedenti di polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.I militari hanno controllato il ragazzo, passeggero di un’condotta da un suo connazionale 22enne.

