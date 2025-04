Sant’Antonio Abate 28enne scomparsa | ritrovata a Castellammare di Stabia

Sant'Antonio Abate, non sono ancora chiariti i motivi per cui la 28enne si sia allontantata da casa.Questa notte a Sant'Antonio Abate, è stata denunciata la scomparsa di una 28enne di Angri (SA), allontanatasi da casa per motivi ancora da chiarire.La sua auto è stata rinvenuta a Castellammare di Stabia, mentre la donna è stata successivamente trovata a Vico Equense, infreddolita, dai Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia.Nota Stampa – Carabinieri Comando Provinciale di Napoli

