Chiede denaro per restituire il cellulare rapinato arrestato per estorsione

arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri di Montebelluna un uomo di 28 anni, senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso mentre tentava di estorcere denaro alla vittima di una rapina commessa la sera precedente. Secondo quanto ricostruito dai militari del Nucleo Operativo

Chiede denaro per restituire il cellulare rapinato arrestato per estorsione

