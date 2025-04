Anteprima24.it - A Procida sequestrati dehor irregolari alla Corricella

Tempo di lettura: < 1 minutoAvevano edificatoe coperture abusive o non conformi alle autorizzazioni nel pittoresco borgo marinarono dellama sono stati denunciati dai carabinieri.I militari hanno effettuato nei giorni scorsi minuziosi controlli nell’area, molto frequentata dai turisti, insieme al personale dell’ufficio tecnico comunale con sopralluoghi in alcune attività commerciali e hanno accertato la realizzazione abusiva di strutture, in particolare coperture fisse e ombrelloni ancorati direttamente al suolo pubblico, in aree demaniali o sottoposte a vincolo paesaggistico.Le instzioni – che occupavano superfici variabili tra i 15 e gli 86 metri quadrati – erano destinate a proteggere tavolini e sedie per la consumazione di cibi e bevande all’aperto, ma risultavano non conformi alle autorizzazioni o completamente prive di permessi.