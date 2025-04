Lapresse.it - Mario Vargas Llosa, il Nobel e il pugno a Garcia Marquez: la biografia

, il grande scrittore morto oggi a 89 anni, ha avuto unaavventurosa, dalla famosa lite con tanto dia Gabrielfino alper la Letteratura nel 2010, passando anche per l’impegno politico (si candidò due volte alla presidenza del Perù nel 1988 e 1990). “E’ con profondo dolore che annunciamo che nostro padre,, è mancato serenamente oggi a Lima, circondato dalla sua famiglia – hanno scritto i tre figli Alvaro, Gonzalo e Morgana in una lettera pubblicata su X – La sua scomparsa rattrista parenti, amici e i suoi lettori di tutto il mondo, ma speriamo che possano trovare conforto, come noi, nel fatto che ha vissuto una vita lunga, avventurosa e fruttuosa e che lascia dietro di sé un’opera che sopravvivrà”. Per volontà della famiglia i funerali saranno celebrati in forma privata e le sue spoglie saranno cremate.