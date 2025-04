Ilfattoquotidiano.it - Daniel Noboa riconfermato presidente dell’Ecuador. L’avversaria di sinistra non riconosce il risultato: “Frode elettorale”

Anche in Sud America continua a soffiare un vento di destra.è stato confermato come. Una “vittoria storica”, come l’ha definita lui stesso, imprenditore rampollo di una delle famiglie più ricche del Paese, 38 anni, conservatore a capo di Azione Democratica Nazionale, che resta il più giovane capo di stato democraticamente eletto a livello globale. Nel ballottaggio ha battuto la candidata dellaLuisa Gonzàlez – del partito diRevolución Ciudadana vicino all’exRafael Correa – che però contesta l’esito delle elezioni chiede un riconteggio dei voti. “Questa vittoria è storica, una vittoria con un vantaggio di oltre 10 punti, una vittoria di oltre un milione di voti che non lascia dubbi su chi sarà il vincitore”, ha dettoai giornalisti nella sua casa nella località balneare di Olon, sulla costa del Pacifico.