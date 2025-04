L’addio a Splendida cornice di Geppi Cucciari con Mahmood è da brividi | "Se vieni da un'isola come noi

Splendida cornice è andata in onda giovedì ma sui social non cala l’attenzione riservata dal pubblico del web all’esibizione di Geppi Cucciari assieme a quello che è ormai il suo amico Mahmood. Cantante e conduttrice, legati dalle comuni origini sarde, hanno replicato il soda. Milleunadonna.it - L’addio a “Splendida cornice” di Geppi Cucciari con Mahmood è da brividi: "Se vieni da un'isola, come noi” Leggi su Milleunadonna.it L’ultima puntata della stagione diè andata in onda giovedì ma sui social non cala l’attenzione riservata dal pubblico del web all’esibizione diassieme a quello che è ormai il suo amico. Cantante e conduttrice, legati dalle comuni origini sarde, hanno replicato il soda.

Ne parlano su altre fonti La fine di Splendida Cornice? Il messaggio di Geppi Cucciari che preoccupa i fan: "Per favore torna". Splendida Cornice, Caterina Guzzanti e Valérie Perrin ospiti di Geppi Cucciari. Geppi Gucciari: il divorzio e le accuse dell'ex marito, la carriera da Zelig a Splendida Cornice. Ospite a Thi. Addio a Dino Presotto, storico architetto d’interni. Addio a Vito Molinari, volto storico della Rai. ‘Amici’, le pagelle della semifinale: vincono Geppi Cucciari e le «caramelline a menta, plutonio e Mdma» di Maria.

Nota di today.it: La fine di Splendida Cornice? Il messaggio di Geppi Cucciari che preoccupa i fan: "Per favore torna" - In moltissimi hanno commentato il post: "La trasmissione migliore della Rai2024/25. Grazie a tutti", "Mi mancherete, ormai l'appuntamento del giovedì era una certezza!", "Tornate presto", "Bravissimi ...

Si apprende da fanpage.it: Geppi Cucciari in duetto con Mahmood per la chiusura di Splendida Cornice: “Se vieni da un’isola come noi” - Geppi Cucciari ritrova Mahmood dopo Sanremo per un duetto speciale che chiude la stagione di Splendida Cornice ...

Segnala ultimenotizieflash.com: Geppi Cucciari e Mahmood da brividi per il duetto di Splendida Cornice - Geppi Cucciari ha chiuso Splendida Cornice nel modo migliore che potesse fare e il suo duetto con Mahmood è da brividi ...