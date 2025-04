Beatrice ed Eugenia di York nel paddock per il Gran Premio di Formula Uno in Bahrein Con Sarah Ferguson e non solo Leggi su Amica it

Le ultime voci la volevano in crisi con il marito Edoardo. A giudicare dalle foto dello scorso weekend, però, non sembrerebbe. È apparsa felice e rilassata, in Bahrein, la principessa Beatrice di York. Invitata ad assistere al Gran Premio di Formula Uno insieme ad altri membri della royal family. Con lei, ovviamente, il consorte. E la sorella Eugenia. Le foto, circolate sui media, mostrano i tre insieme nel paddock. In uno scatto, poi, si vede anche un altro membro della famiglia: mamma Sarah Ferguson, con un outfit decisamente rock. Eugenia e Beatrice: un weekend tra sorelle in Bahrein. La principessa Beatrice è apparsa, nel paddock, più elegante che mai con il suo abito di Sézane in un'audace stampa écru e verde.

