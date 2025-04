Gli Oscar introducono una nuova categoria | gli stunt Verranno premiate a partire dal 2028 le acrobazie cinematografiche

stunts saranno riconosciuti agli Oscar come una categoria a parte. L'Academy of Motion Pictures ha annunciato l'istituzione di un nuovo premio dedicato alle acrobazie cinematografiche.«Dagli albori del cinema il coordinamento degli stunt è stato una parte integrante della realizzazione dei film», hanno detto il CEO dell'Academy Bill Kramer e la presidente Janet Yang. GUARDA LE FOTOOscar 2025: i look vincitori sul Red Carpet L'Oscar sarà attribuito nel 2028 per i film usciti nel 2027 in occasione del centesimo anniversario degli Academy Awards. Motore dell'iniziativa il regista e produttore David Leitch. stuntman prima di dedicarsi alla regia, Leitch (The Fall Guy, Buller Train, Deadpool 2) ha osservato che gli stunt «sono essenziali in ogni genere di film».

