Supergirl | Woman of Tomorrow Milly Alcock mostra le sue mosse di combattimento in un video dal set

Supergirl: Woman of Tomorrow, Milly Alcock mostra le sue mosse di combattimento in un video dal set

Negli ultimi giorni sono stati diffusi diversi video e foto di Milly Alcock nei panni di Kara Zor-El sul set di Supergirl: Woman of Tomorrow. Oggi, l'ultimo filmato, in qualità bassa, girato con un drone mostra l'ex protagonista di House of the Dragon che si allena per una scena di combattimento.

Avvistata in costume insieme alla sua controfigura, Alcock può essere vista mentre esegue diverse mosse di combattimento prima di quella che promette di essere un'entusiasmante dimostrazione dei poteri dell'eroina.

Non sappiamo chi si sta preparando ad affrontare in questo preciso momento, anche se molti fan sono convinti che stia combattendo contro il Lobo di Jason Momoa in queste scene. Tuttavia, sembra più probabile che si tratti di casuali scagnozzi spaziali in qualche modo legati a Krem delle Colline Gialle.

