ASL Roma 3, oltre 200 interventi per tumore della cute del viso al Grassi di Ostia in due anni.

, 14 aprile 2025 – In due, con la riapertura del DH sono stati effettuati all’Ospedaledi200su pazienti con carcinoma basocellulare, meglio conosciuto comepelle, che aggredisce principalmente il distretto testa- collo per maggiore esposizione solare.“Le cause principali di questa patologia sono l’esposizione al sole e l’invecchiamento cellulare, infatti l’età media dei pazienti in cura supera i 70. Per risolvere la malformazione è fondamentale intervenire con tempestività una volta che è stata identificata e diagnosticata la malattia, altrimenti il rischio è che il carcinoma, pur a sola malignità locale, possa espandersi in siti anatomici che coinvolgono funzionalmente occhi, orecchie, bocca, naso con conseguenze non letali ma molto gravi, per i deficit estetico-funzionali”, spiega Roberto Morello, Direttore U.