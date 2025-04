Rkomi e l’ironia sulla sua pronuncia a Sanremo | “C’è stato una sorta di bullismo”

Sanremo, Rkomi ha parlato dell'ironia sulla sua pronuncia nella canzone Il ritmo delle cose: "Non mi è mai successo fino ad adesso". Cita il caso del corsivo e di Elisa Esposito e aggiunge: "Mi dispiace che di tutto il mio brano, l’unica cosa venuta fuori è quella“. Leggi su Fanpage.it A due mesi dal Festival diha parlato dell'ironiasuanella canzone Il ritmo delle cose: "Non mi è mai successo fino ad adesso". Cita il caso del corsivo e di Elisa Esposito e aggiunge: "Mi dispiace che di tutto il mio brano, l’unica cosa venuta fuori è quella“.

