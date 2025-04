Atp Monaco di Baviera al via oggi In tabellone Cobolli e Darderi

oggi l’Atp Monaco di Baviera che porta in dote 500 punti. In tabellone due azzurri presenti, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Il fresco vincitore del torneo di Bucarest affronterà un qualificato mentre l’italo-argentino è in tabellone contro Jiri Lehecka testa di serie numero 7.All’Atp Monaco di Baviera Zverev è l’unico top 10Unico top 10 presente è Aleksander Zverev che invece affronterà il francese Alexandre Muller. Lapresse.it - Atp Monaco di Baviera, al via oggi. In tabellone Cobolli e Darderi Leggi su Lapresse.it Al vial’Atpdiche porta in dote 500 punti. Indue azzurri presenti, Flavioe Luciano. Il fresco vincitore del torneo di Bucarest affronterà un qualificato mentre l’italo-argentino è incontro Jiri Lehecka testa di serie numero 7.All’AtpdiZverev è l’unico top 10Unico top 10 presente è Aleksander Zverev che invece affronterà il francese Alexandre Muller.

