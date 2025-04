Furgone con 5 moto rubate fermato da Polizia ed Esercito | caccia al conducente in fuga

Furgone sospetto con a bordo materiale rubato fermato da Polizia ed Esercito a Castel Volturno. I fatti in località Bagnara, dove le forze dell’ordine hanno bloccato un mezzo sospetto. Alla vista degli uomini in divisa, però, il conducente ha abbandonato il mezzo e si è dato alla fuga. Casertanews.it - Furgone con 5 moto rubate fermato da Polizia ed Esercito: caccia al conducente in fuga Leggi su Casertanews.it sospetto con a bordo materiale rubatodaeda Castel Volturno. I fatti in località Bagnara, dove le forze dell’ordine hanno bloccato un mezzo sospetto. Alla vista degli uomini in divisa, però, ilha abbandonato il mezzo e si è dato alla

Ne parlano su altre fonti Lodi, blitz in un deposito di moto: 9 risultano rubate nel Milanese e nel Pavese. Rubano sei moto e un furgone da una concessionaria e scappano: 7 arresti dopo un inseguimento. Moto rubate un po' in tutta la Brianza e nascoste in un parcheggio: il "covo" in un furgone bianco. Moto e furgone rubati nel cortile del motel ritrovati ma a pezzi. Catania e il problema dei furti di auto e moto: allerta massima per Capodanno. «Altrimenti i turisti non torneranno». Il covo di Lupin è un bazar del furto: dalle moto alle borse griffate rubate. Un bottino da un milione.

Secondo milanotoday.it: Blitz dei finanzieri, nove moto rubate in un deposito: c'era anche quella per la Milano-Sanremo - Tra i mezzi trovati anche quella che avrebbe dovuto partecipare alla gara ciclistica, rubata un giorno prima della partenza ...

Scrive affaritaliani.it: Guardia di Finanza ferma nel Lodigiano un furgone con moto rubate - Nell'indagine ritrovata anche la moto rubata allo staff della Milano-Sanremo. Denunciate due persone per ricettazione ...

Segnala moto.it: Rubano sei moto e un furgone in un concessionario: fermati durante la fuga. Arrestate sette persone - Raffadali, Agrigento - Una banda di sette uomini di età compresa tra i 17 ed i 60 anni ruba sei ... su ben sei moto in esposizione. Per la fuga la banda si è impossessata di un furgone che ...