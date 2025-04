Thesocialpost.it - Case piene di pesticidi, ecco dove si annidano e come entrano. Allarme degli esperti: “Causano il cancro”

Un cocktail tossico diè stato scoperto all’interno delleeuropee da un team di ricercatori internazionali. Lo studio, pubblicato sulla rivista Environment International, ha analizzato 625 campioni di polvere domestica in dieci Paesi europei – tra cui Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Danimarca, Slovenia e Croazia – rilevando la presenza di fino a 121diversi per abitazione. Il dato più allarmante? Il 40% deitrovati è tossico anche per l’uomo, con effetti potenzialmente gravitumori e disturbi del sistema endocrino. Le concentrazioni più elevate sono state individuate nelledi agricoltori, mentre quelle più basse si registrano nei pressi di coltivazioni biologiche. Tra irinvenuti, spicca la presenza del DDT, vietato in Europa dal 1972.