Perché a Pasquetta piove sempre?

Pasquetta piove sempre è ormai assodato, tranne il periodo in cui siamo stati costretti a stare dentro casa a causa del lockdown, quando, fuori vi era un bellissimo sole. Come la tradizione vuole, anche quest’anno il lunedì dell’Angelo sembra si stia preparando ad accogliere la pioggia che potrebbe rovinare i piani a molte persone. Ma quel è il motivo del brutto tempo?La pioggia a Pasquetta, sfatiamo un mitoAnche se siamo soliti affermare che a Pasquetta piove sempre, in realtà non è proprio così. Secondo i dati del CEMER (Centro Europeo per la Meteorologia e la Ricerca), riportati in un articolo del sito www.Geopop.it, facendo riferimento a tre città italiane, Milano, Roma e Palermo, la percentuale di Pasquette “bagnate” dal 1973 al 2015 si aggira intorno al 39,5%, nel capoluogo meneghino, al 51,2% nella Capitale. Leggi su Funweek.it Che aè ormai assodato, tranne il periodo in cui siamo stati costretti a stare dentro casa a causa del lockdown, quando, fuori vi era un bellissimo sole. Come la tradizione vuole, anche quest’anno il lunedì dell’Angelo sembra si stia preparando ad accogliere la pioggia che potrebbe rovinare i piani a molte persone. Ma quel è il motivo del brutto tempo?La pioggia a, sfatiamo un mitoAnche se siamo soliti affermare che a, in realtà non è proprio così. Secondo i dati del CEMER (Centro Europeo per la Meteorologia e la Ricerca), riportati in un articolo del sito www.Geopop.it, facendo riferimento a tre città italiane, Milano, Roma e Palermo, la percentuale di Pasquette “bagnate” dal 1973 al 2015 si aggira intorno al 39,5%, nel capoluogo meneghino, al 51,2% nella Capitale.

