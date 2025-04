Lotto un terno fortunato frutta oltre 31mila euro | la vincita nel napoletano

napoletano una ricca vincita al Lotto. Nell'ultimo concorso, infatti, sono stati vinti 31.550 euro a Terzigno grazie ad un terno. Provincia di Napoli protagonista anche al 10eLotto - riferisce Agimeg - con un '9' da 20.000 euro realizzato a Vico Equense, e 12.500 euro vinti a. Napolitoday.it - Lotto, un terno fortunato frutta oltre 31mila euro: la vincita nel napoletano Leggi su Napolitoday.it Si festeggia neluna riccaal. Nell'ultimo concorso, infatti, sono stati vinti 31.550a Terzigno grazie ad un. Provincia di Napoli protagonista anche al 10e- riferisce Agimeg - con un '9' da 20.000realizzato a Vico Equense, e 12.500vinti a.

Ne parlano su altre fonti Un terno al Lotto frutta una vincita da 22500 euro: si festeggia a Napoli. Estrazione del Lotto di giovedì 17 ottobre 2024: la ruota di Napoli. Dopo oltre un anno sbanca di nuovo al Lotto con un altro terno: il fortunato inizia il 2023 con una ricca vincita. Terno sulla ruota di Bari, in centro la fortuna bacia un giocatore con 23mila euro. Estrazione del lotto di martedì 22 ottobre 2024: la ruota di Napoli. Terno secco al Lotto con i soliti 3 numeri fortunati: triplo colpaccio.

Secondo statoquotidiano.it: FORTUNA Lotto, colpi fortunati in Puglia: vinti oltre 52mila euro, anche nel Foggiano - FOGGIA - La fortuna fa tappa in Puglia con una doppia vincita che supera i 52mila euro nell’ultima estrazione del Lotto di giovedì 3 aprile.

Scrive agimeg.it: Lotto e 10eLotto: a Civitavecchia (RM) centrati due terni identici da oltre 30.000 euro. Festeggia anche Roma con due super vincite - Le ultime estrazioni di Lotto e 10eLotto sono state molto generose con il Lazio dove sono state centrate diverse super vincite.

Secondo pressgiochi.it: Lotto, premi per il Lazio per 90mila euro - Lazio fortunato nelle ultime estrazioni del Lotto, con vincite complessive per un totale di 90mila euro. Sabato 29 marzo, a Guidonia Montecelio (RM), sono stati vinti 55mila euro grazie a ...