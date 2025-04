Iltempo.it - Cavallaro spiazzata dai Poggi: “Lamentele mai viste”. Brindani smonta l'alibi di Sempio

Si discute ancora del delitto di Garlasco nella puntata del 13 aprile di Zona Bianca, il talk show domenicale di Rete4 condotto da Giuseppe Brindisi. A parlare in collegamento è la giornalista de Il Tempo, Rita, che non si spiega il comportamento della famiglia di Chiaradopo i nuovi sviluppi delle indagini, con Andreafinito nuovamente nel mirino: “Io capisco finché ovviamente a tentare di togliere dall'inchiesta, dalla condanna, Alberto Stasi sono i suoi avvocati, ma qui parliamo di una procura. Io ho il massimo rispetto per la famigliae immagino, cioè soltanto perché non mi è mai capitato, il dolore di perdere una persona così cara in quel modo terribile. Però mi sembra un po' un unicum perché in questi anni di professione io ho visto famiglie delle vittime attaccare i magistrati per un immobilismo, perché erano convinti che non stavano andando fino in fondo alla ricerca della verità, perché non indagavano persone.