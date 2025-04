Allenamento Inter ieri la dirigenza ad Appiano | il programma di Inzaghi per il Bayern tra sedute video e ritiro

Allenamento Inter, ieri la dirigenza ad Appiano: il programma di Inzaghi per preparare il Bayern Monaco tra sedute video e ritiroAnche per oggi è prevista una seduta d'Allenamento per l'Inter di Simone Inzaghi, che già da ieri ha iniziato la preparazione alla gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. A San Siro arriveranno i bavaresi di Kompany, chiamati a rimontare l'1 a 2 maturato nella gara d'andata in favore dei nerazzurri. ieri alla Pinetina c'erano anche i dirigenti nerazzurri Marotta, Ausilio e Baccin. A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport che parla anche del programma di allenamenti che ha in mente Inzaghi: domani pomeriggio la rifinitura della vigilia, preceduta dall'analisi video del Bayern. La squadra da domani sera andrà poi in ritiro.

