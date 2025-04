Uomini e donne Cristina Ferrara sbotta sui social | sta per lasciare anche lei?

Cristina Ferrara reagisce con una frecciatina social: Subito dopo la registrazione del 13 aprile di Uomini e donne una delle corteggiatrici di Gianmarco Steri è intervenuta sui social lasciando intendere che potrebbe decidere di non tornare in studio. Cristina Ferrara infatti sarebbe rimasta molto colpita, in negativo, dal comportamento del tronista. Ripercorriamo quello che è successo ieri con le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni e Gemma Palagi. Il tronista in crisi: la decisione di cercare Nadia cambia tutto Nei giorni scorsi, Gianmarco Steri aveva portato in esterna sia Francesca Polizzi che Cristina Ferrara, ma durante la puntata le immagini di queste uscite non sono state mostrate. Durante la registrazione, Gianmarco ha lasciato lo studio per cercare Nadia, che si era autoeliminata.

