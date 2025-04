Wonder Woman alla Sala Mercato un' eroina dei nostri giorni combatte la malagiustizia

Antonio Latella torna ospite del Teatro Nazionale di Genova, dopo La locandiera con Sonia Bergamasco protagonista all'Ivo Chiesa nel novembre 2024. "Wonder Woman", scritto insieme a Federico Bellini, è in scena alla Sala Mercato martedì 15 e mercoledì 16 aprile. Lo spettacolo, prodotto da TPE.

umbria24.it comunica: ‘Wonder woman’ al Morlacchi: contro la violenza di genere spettacolo a un prezzo simbolico - Alla luce dei recenti numerosi casi di femminicidio – solamente in Umbria tre donne uccise dall’inizio del 2025 – il Teatro Stabile dell’Umbria in occasione dello spettacolo Wonder woman, l’opera dire ...