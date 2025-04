Salerno al Liceo Alfano I una cerimonia commemorativi dedicata a tre partigiani salernitani

Liceo “Alfano I” di Salerno, si terrà un evento di grande valore storico e civile: la cerimonia di scopertura di tre pannelli commemorativi dedicati ad altrettanti partigiani salernitani caduti nell’oblio della memoria collettiva.Il progetto nasce da una ricerca promossa dai Maestri del Lavoro di Salerno, Giuseppe Nappo e Giovanni Terranova, e successivamente sviluppata dagli studenti del Liceo Alfano I, guidati dalla prof.ssa Annamaria Valletta. Il lavoro ha portato alla riscoperta di tre figure esemplari del nostro territorio, il cui contributo alla Resistenza verrà finalmente restituito alla memoria cittadina.Durante l’incontro è previsto un intervento online del Sindaco di Cherasco, città piemontese che ogni anno ricorda uno dei tre partigiani protagonisti della ricerca. Zon.it - Salerno, al Liceo “Alfano I” una cerimonia commemorativi dedicata a tre partigiani salernitani Leggi su Zon.it Mercoledì 16 aprile 2025, alle ore 10:00, presso l’Aula Magna delI” di, si terrà un evento di grande valore storico e civile: ladi scopertura di tre pannellidedicati ad altrettanticaduti nell’oblio della memoria collettiva.Il progetto nasce da una ricerca promossa dai Maestri del Lavoro di, Giuseppe Nappo e Giovanni Terranova, e successivamente sviluppata dagli studenti delI, guidati dalla prof.ssa Annamaria Valletta. Il lavoro ha portato alla riscoperta di tre figure esemplari del nostro territorio, il cui contributo alla Resistenza verrà finalmente restituito alla memoria cittadina.Durante l’incontro è previsto un intervento online del Sindaco di Cherasco, città piemontese che ogni anno ricorda uno dei treprotagonisti della ricerca.

