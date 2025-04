Magazzino della droga a Firenze arrestato albanese

Leggi su Imolaoggi.it La Gdf ha sequestrato oltre 15 kg. di cocaina e 12 kg. di marjuana destinati alle principali piazze di spaccio del centro-nord Italia

