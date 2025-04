Salvini | Meloni vada da Trump con la linea del buon senso Giusto aumentare investimenti nella sicurezza nazionale al 2%

aumentare gli investimenti per difendere l'Italia e gli italiani, anche più del 2%». Lo afferma il vicepremier e ministro dei Trasporti. Ilmessaggero.it - Salvini: «Meloni vada da Trump con la linea del buon senso. Giusto aumentare investimenti nella sicurezza nazionale al 2%» Leggi su Ilmessaggero.it «Sono assolutamente d'accordo adgliper difendere l'Italia e gli italiani, anche più del 2%». Lo afferma il vicepremier e ministro dei Trasporti.

Ne parlano su altre fonti Salvini: «Meloni vada da Trump con la linea del buon senso. Giusto aumentare investimenti nella sicurezza nazi. Salvini, Meloni vada da Trump con la linea del buon senso. Trump, Meloni e Salvini si «marcano» prima dell'insediamento. Ma alla fine la premier ci sarà. Schlein: «Il governo italiano esprima solidarietà e sostegno al popolo ucraino». Salvini: «Basta guerra, forza Trump». Meloni tra riarmo Ue, pressing di Salvini e la corsa a Washington. Salvini: “Noi con Trump, sta facendo grandi cose. Ursula vada dove vuole”.

Si apprende da ansa.it: Salvini: 'Meloni vada da Trump con la linea del buon senso' - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni "dovrà avere la linea del buon senso, quello che il governo italiano ha sempre tenuto, non inseguendo gli ultrà di Parigi o Bruxelles che parlano di bazooka, ...

msn.com riferisce: Salvini: «Meloni vada da Trump con la linea del buon senso. Giusto aumentare investimenti in sicurezza al 2%» - «Sono assolutamente d'accordo ad aumentare gli investimenti per difendere l'Italia e gli italiani, anche più del 2%». Lo afferma il vicepremier e ministro dei ...

Come scrive ilfoglio.it: Come Meloni ha rottamato il salvinismo sui migranti - Prendere sul serio Salvini, perché no? Il vicepremier vuole tornare al Viminale, ma la linea del governo – più solidarietà, meno sovranismo – è lontana dalla sua. E pure sull’Europa deve fare i con ...