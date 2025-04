.com - Nuoto / Inizia col podio il percorso di Ragaini agli assoluti di Riccione

L’atleta della Team Marche Centro Sportivo Carabinieri, bronzo nei 200 farfalla uomini. Questa sera la 4×200, mercoledì 16 aprile la 200 stile libero e il 17 la staffetta 4×100VALLESINA, 14 aprile 2025 – Ha preso il via ala cinque giorni dei campionatidi2025.Una stagione chea disegnare il quadriennio che porterà alle Olimpiadi di Los Angeles e dove si gareggia per la conquista di un pass mondiale. Subito in evidenza Alessandro, allenato da Andrea Cavalletti, che nella 200 farfalla uomini ha conquistato un ottimo terzo posto con il tempo di 1’57.76 alle spalle di Faraci (oro) e Palmisani (argento). Asono presenti 685 atleti: 369 uomini e 316 donne. I prossimi appuntamenti dell’atleta della team Marche Gruppo Sportivo Carabinieri saranno per questa sera con la 4×200 e poi mercoledì 16 aprile in vasca per gareggiare nella 200 stile libero.