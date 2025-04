Grande Fratello Albania arrestato un concorrente in diretta | grave gesto

Jozefin Marku, noto cantante e concorrente dell'edizione 2025 del Big Brother Albania, è al centro di una bufera mediatica e giudiziaria. Durante l'ultima puntata del reality, trasmessa in diretta nazionale, il gieffino ha aggredito fisicamente il coinquilino Besart Klemendi, conosciuto con il nome d'arte Gjesti, poco prima di lasciare la Casa in seguito alla sua eliminazione. Un episodio scioccante che ha portato al ricovero di una vittima e all'apertura di un'inchiesta giudiziaria.

Aggressione in diretta: pugno e caduta a terra

Il momento di tensione è esploso quando Marku ha colpito Gjesti con un pugno in pieno volto, causandone la caduta istantanea a terra. L'intervento dei medici è stato immediato e l'artista aggredito è stato trasportato d'urgenza in ospedale. La scena, ripresa in diretta dalle telecamere, ha lasciato sgomenti i presenti e il pubblico da casa.

