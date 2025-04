Thesocialpost.it - Incidente a Genzano di Lucania, due morti: avevano 24 e 35 anni

Leggi su Thesocialpost.it

Tragedia nella notte sulla strada statale 655 Bradanica, nei pressi didi(Potenza), dove un gravestradale ha provocato la morte di un uomo di 35e di una giovane di 24, entrambi originari della Puglia.Leggi anche: Lecce,sulla strada per Torre Lapillo: muore papà di 24, feriti il figlio e una 19enneScontro con un tir: conducente feritoL’impatto, avvenuto circa un’ora dopo la mezzanotte, ha coinvolto un’autovettura e un tir. Le cause dello scontro sono attualmente in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine. Il conducente del mezzo pesante è rimasto ferito: trasportato in codice giallo dal 118 Basilicata soccorso, è stato ricoverato all’ospedale San Carlo di Potenza.Intervento dei soccorsiSul luogo dell’sono intervenute due squadre dei Vigili del fuoco – per un totale di dieci uomini – insieme alla Polizia stradale, ai Carabinieri e ai tecnici dell’Anas, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza e rilievi.