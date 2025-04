Trapani arrestata insegnante di 40 anni amante di Messina Denaro | Favorì la sua latitanza

anni, Floriana Calcagno, è stata arrestata con l’accusa di aver favorito la latitanza del super boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, arrestato il 16 gennaio 2023 e morto di cancro il 25 settembre di quello stesso anno. Le manette sono scattate su richiesta della Direzione distrettuale Antimafia di Palermo, che le contesta i reati di favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena.Calcagno è un’insegnante residente in provincia di Trapani. Secondo quanto ricostruito avrebbe avuto una relazione sentimentale con Messina Denaro fino alla sua cattura. Il procuratore Maurizio de Lucia, l’aggiunto Paolo Guido e i pm Piero Padova e Gianluca De Leo ipotizzano che la donna abbia assicurato al capomafia “sostegno logistico, aiuto e supporto morale e materiale, nel territorio di Campobello di Mazara, Mazara del Vallo, Tre Fontane e in altre località della provincia di Trapani e di avergli assicurato, attraverso un sistema di staffetta e di scorta con la propria vettura, la possibilità di spostarsi da un comune all’altro in modo riservato”. Tpi.it - Trapani, arrestata insegnante di 40 anni, amante di Messina Denaro: “Favorì la sua latitanza” Leggi su Tpi.it Una donna di 40, Floriana Calcagno, è statacon l’accusa di aver favorito ladel super boss di Cosa Nostra Matteo, arrestato il 16 gennaio 2023 e morto di cancro il 25 settembre di quello stesso anno. Le manette sono scattate su richiesta della Direzione distrettuale Antimafia di Palermo, che le contesta i reati di favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena.Calcagno è un’residente in provincia di. Secondo quanto ricostruito avrebbe avuto una relazione sentimentale confino alla sua cattura. Il procuratore Maurizio de Lucia, l’aggiunto Paolo Guido e i pm Piero Padova e Gianluca De Leo ipotizzano che la donna abbia assicurato al capomafia “sostegno logistico, aiuto e supporto morale e materiale, nel territorio di Campobello di Mazara, Mazara del Vallo, Tre Fontane e in altre località della provincia die di avergli assicurato, attraverso un sistema di staffetta e di scorta con la propria vettura, la possibilità di spostarsi da un comune all’altro in modo riservato”.

Ne parlano su altre fonti Arrestata la prof amante di Messina Denaro: "Lo aiutò nella latitanza". Contro di lei anche le lettere con le scenate di gelosia delle altre donne. Arrestata un'altra amante di Matteo Messina Denaro: chi è Floriana Calcagno, l'insegnante che andava nel covo del capomafia. Mafia, arrestata una insegnante: era vicina a Matteo Messina Denaro. «Aiutava Messina Denaro durante la latitanza»: arrestata un’insegnante -. Arrestata Floriana Calcagno: l'ex amante di Messina Denaro è accusata di favoreggiamento aggravato. Arrestata un’insegnante: avrebbe aiutato Matteo Messina Denaro durante la latitanza.

Secondo msn.com: Aiutò il boss Messina Denaro durante la latitanza, arrestata insegnante - TRAPANI - Arrestata in provincia di Trapani una presunta fiancheggiatrice del boss Matteo Messina Denaro. Gli investigatori del Servizio Centrale Operativo e del ROS hanno eseguito un'ordinanza di cus ...

Scrive msn.com: Arrestata un’altra amante di Matteo Messina Denaro: chi è Floriana Calcagno, l’insegnante che andava nel covo del capomafia - La donna si era presentata in procura poco dopo l'arresto del boss, assicurando di non aver mai saputo la sua vera identità. Gli inquirenti non le hanno mai creduto L'articolo Arrestata un’altra amant ...

Nota di itacanotizie.it: Mazara: arrestata un’altra complice di Messina Denaro, è un’insegnante 40enne - Un'altra donna complice di Matteo Messina Denaro è finita nella rete dei fiancheggiatori e per questo arrestata. Si tratta dell'insegnante 40enne Floriana ...