Geppi Cucciari | “Piango tutti i giorni le lacrime sono una valvola di sfogo Il mio sogno non ho potuto realizzarlo”

Geppi Cucciari si racconta in un'intervista a Venity Fair. La conduttrice, attrice e comica piange tutti i giorni: "Le ragioni sono diverse, è un modo per manifestare emozioni". E sul sogno di studiare recitazione, a cui ha dovuto dire addio: "Non avevo l'appoggio dei miei genitori e non volevo deluderli". Leggi su Fanpage.it Reduce dall'esperienza a LOL 5,si racconta in un'intervista a Venity Fair. La conduttrice, attrice e comica piange: "Le ragionidiverse, è un modo per manifestare emozioni". E suldi studiare recitazione, a cui ha dovuto dire addio: "Non avevo l'appoggio dei miei genitori e non volevo deluderli".

Geppi Cucciari: «Mi fa ridere l'inaspettato, ma piango almeno una volta al giorno. Non vuol dire che sono una persona triste, le lacrime sono anche una valvola di sfogo.

