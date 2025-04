Nel cuore della tradizione romana tra gastronomia e cultura | al Novi Sad arriva il Carbonara Festival

Novi Sad di Modena diventa la capitale del gusto romano: dal 18 al 21 aprile il cuore della città ospiterà il Carbonara Festival, un evento gastronomico imperdibile che celebra appunto la Carbonara, uno dei piatti più iconici della cucina italiana. Per tre giorni i visitatori potranno.

