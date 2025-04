Droga per 600mila euro sequestrata in un appartamento nelle campagne lodigiane

Droga, arrestato 33 enne di origine albanese con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Le fiamme gialle di Firenze, coadiuvati dai colleghi dei comandi provinciali di Milano e Lodi, hanno sequestrato in un appartamento di Caselle Lurani oltre 15 chili di cocaina e 12 chili di marjuana destinati alle principali "piazze di spaccio" del centro-nord Italia. Lo stupefacente una volta sul mercato avrebbe fruttato circa 600mila euro. Il pedinamento L'uomo, gravato da precedenti specifici, dopo essere stato fermato nel corso delle attività di controllo nelle piazze di spaccio toscane è stato monitorato dalle Fiamme gialle in ogni suo spostamento fino alla Lombardia. L’arresto I finanzieri hanno inseguito in auto il 33enne fino a un'abitazione, in zona isolata, nelle campagne di Caselle Lurani. Ilgiorno.it - Droga per 600mila euro sequestrata in un appartamento nelle campagne lodigiane Leggi su Ilgiorno.it Lodi, 14 aprile 2025 – Scoperto dalla guardia di finanza un magazzino di stoccaggio, arrestato 33 enne di origine albanese con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio. Le fiamme gialle di Firenze, coadiuvati dai colleghi dei comandi provinciali di Milano e Lodi, hanno sequestrato in undi Caselle Lurani oltre 15 chili di cocaina e 12 chili di marjuana destinati alle principali "piazze di spaccio" del centro-nord Italia. Lo stupefacente una volta sul mercato avrebbe fruttato circa. Il pedinamento L'uomo, gravato da precedenti specifici, dopo essere stato fermato nel corso delle attività di controllopiazze di spaccio toscane è stato monitorato dalle Fiamme gialle in ogni suo spostamento fino alla Lombardia. L’arresto I finanzieri hanno inseguito in auto il 33enne fino a un'abitazione, in zona isolata,di Caselle Lurani.

