Il portiere si mette di spalle per parare il rigore Sergio Ramos è sconcertato | tutto surreale

Sergio Ramos si è trovato sconcertato quando, dopo essere andato sul dischetto per battere un rigore durante Tigres-Monterrey, ha visto il portiere avversario piazzarsi di spalle sulla linea di porta. Leggi su Fanpage.it si è trovatoquando, dopo essere andato sul dischetto per battere undurante Tigres-Monterrey, ha visto ilavversario piazzarsi disulla linea di porta.

