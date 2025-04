Sondaggi Meloni al giro di boa | il verdetto degli elettori è chiaro per il centrosinistra è notte fonda

chiaro sulla percezione degli elettori. L’ultima Supermedia di YouTrend/Agi fotografa una situazione di evidente consolidamento per la maggioranza di governo, mentre nel campo avverso regna la frammentazione.Centrodestra in ascesaIl dato più evidente è il 48,5% delle intenzioni di voto registrato dal centrodestra: un balzo in avanti di quasi 5 punti rispetto al 43,8% ottenuto alle elezioni politiche del 25 settembre 2022. La coalizione guidata da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati conferma dunque il trend positivo già emerso alle europee del 2024, quando aveva toccato il 47,4%.Un consenso che, secondo gli analisti, si deve anche a fattori concreti: i dati positivi sull’occupazione e il recente incremento del rating da parte di S&P hanno smontato alcune delle previsioni più cupe formulate dai partiti di opposizione. Thesocialpost.it - Sondaggi, Meloni al “giro di boa”: il verdetto degli elettori è chiaro, per il centrosinistra è notte fonda Leggi su Thesocialpost.it Sono passati due anni e sei mesi dall’avvio della XIX legislatura e, con metà del cammino parlamentare ormai alle spalle, i numeri disegnano un quadro moltosulla percezione. L’ultima Supermedia di YouTrend/Agi fotografa una situazione di evidente consolidamento per la maggioranza di governo, mentre nel campo avverso regna la frammentazione.Centrodestra in ascesaIl dato più evidente è il 48,5% delle intenzioni di voto registrato dal centrodestra: un balzo in avanti di quasi 5 punti rispetto al 43,8% ottenuto alle elezioni politiche del 25 settembre 2022. La coalizione guidata da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati conferma dunque il trend positivo già emerso alle europee del 2024, quando aveva toccato il 47,4%.Un consenso che, secondo gli analisti, si deve anche a fattori concreti: i dati positivi sull’occupazione e il recente incremento del rating da parte di S&P hanno smontato alcune delle previsioni più cupe formulate dai partiti di opposizione.

Ne parlano su altre fonti Dopo il giro di boa Fratelli d’Italia cresce ancora e va sopra il 30%. Santanchè-terzo Mandato-Autonomia, un 2025 ad alto rischio. Il governo Meloni e "l'anomalia" nei sondaggi. Il governo Meloni verso il giro di boa. II° anno a Chigi. Da Meloni a Conte, passando per la Schlein: le scommesse dei leader per l'anno nuovo. Centrodestra a gonfie vele, in Piemonte è al 50%.

Segnala ilsussidiario.net: Sondaggi politici 2025/ Meloni 29,5%, Pd a -7%, crollo M5s in 1 anno. Governatori Regioni, Lega e Cdx al top - Sondaggi politici VisFactor-EMG per Sky: Centrodestra e Meloni tengono tra partiti, Ministri e leader. Sulla sinistra ...

Come scrive informazione.it: Sondaggi politici elettorali: Meloni scivola e sbanda dopo i dazi di Trump a mezzo mondo, l’ultima SuperMedia sui partiti - Youtrend per AGI Il partito della presidente del consiglio perde quasi un punto percentuale. Continua il derby nella maggioranza tra Forza Italia e Lega Non si può parlare in effetti degli effetti dei ...

alphabetcity.it comunica: Sondaggi politici 2025: Meloni tiene al 29,5%, crollo del M5S, sorpasso della Lega. Il PD ancora in affanno - L’ultimo weekend di marzo ha portato con sé numeri destinati a far discutere. I nuovi sondaggi politici del 31 marzo 2025 tracciano una fotografia in parte attesa, in parte sorprendente. Alcune forze ...