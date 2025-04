Laprimapagina.it - Perugia. Clima e uragani, lectio magistralis del prof. Kerry Emanuel alla Galleria Nazionale dell’Umbria

Un’occasione imperdibile per il pubblico perugino e non solo. Mercoledì 16 aprile 2025, alle ore 17:30, la Sala Conferenze dellaospiterà unadel, tra i massimi esperti mondiali di meteorologia etologia.Il titolo dell’intervento, “What We Know aboutte Change”, anticipa il cuore della riflessione: un’analisi scientificamente rigorosa e lucidamente critica delle trasformazionitiche in atto e delle sfide ambientali che il pianeta è chiamato ad affrontare.essore emerito presso il prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT),ha dedicato la sua intera carriera allo studio deglie al ruolo che i cambiamentitici esercitano sull’intensità e sulla frequenza dei fenomeni atmosferici estremi.