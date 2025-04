Un film Minecraft continua a infrangere record altri 80 milioni al box office USA

film Minecraft, nonostante la critiche non proprio entusiasmanti il videogame movie con Jack Black e Jason Momoa è già il maggior incasso del 2025 negli USA. Inarrestabile il successo economico di Un film Minecraft. La pellicola con Jack Black e Jason Momoa ispirata al popolare videogame prosegue la sua corsa inarrestabile conservando la vetta del box office USA con altri 80,6 milioni di incasso, e la flessione del 50% negli incassi rispetto al passato weekend. Finora, l'adattamento del videogioco per ragazzi di Warner Bros. e Legendary ha incassato 281 milioni di dollari negli Stati Uniti e 550 milioni a livello globale. Dopo 10 giorni di programmazione, Minecraft è già il maggior incasso dell'anno, davanti a Captain America: Brave New World(199 milioni di dollari negli Stati Uniti,

