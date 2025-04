Mercato Juve Giuntoli in guai seri | offerti 80 milioni

Juve ha cominciato a riflettere sulle prossime mosse di Mercato. Un colpo sognato, però, non si concretizzerà: il motivo.Può respirare la Juventus, dopo mesi vissuti in apnea. La qualificazione alla prossima edizione della Champions League, grazie al successo sul Lecce ed il successivo ko del Bologna sul campo dell'Atalanta, è infatti tornata alla portata dei bianconeri saliti al quarto posto a +2 dai felsinei. Un gap che la squadra guidata da Igor Tudor cercherà di incrementare già nel prossimo turno, sfruttando il calendario favorevole: la Vecchia Signora, a Pasquetta, farà visita al Parma mentre i rossoblù, domenica, ospiteranno l'Inter capolista. Il club, dal canto suo, si è attivato al fine di individuare i rinforzi da portare a Torino durante l'estate. Un colpo a lungo sognato, però, è destinato a non concretizzarsi.

