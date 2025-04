La Ferrari non è ancora salita sul podio dopo 4 Gp Leclerc | Manca ritmo le altre macchine sono più complete

Ferrari al Gp di Bahrein. Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno chiuso la gara rispettivamente al quarto e quinto posto. Vince Oscar Piastri con la McLaren.La Ferrari non riesce a girare, Leclerc: «Manca ritmo, le altre macchine sono più complete»Il Giornale nell’edizione odierna scrive sulla gara di ieri:dopo quattro Gp la Ferrari non è ancora riuscita a salire sul podio ed è già a 94 punti dalla McLaren nella classifica Costruttori. Neppure una strategia diversa da tutti gli altri ha permesso a Leclerc e Hamilton di trovare la strada per le coppe. E dire che con la bandiera a scacchi li stava aspettando Luca di Montezemolo, fiero sbandieratore del gran premio del Bahrain e primo a congratularsi con la coppia della McLaren, divisa da un Russell sempre costante in questo inizio di campionato. Ilnapolista.it - La Ferrari non è ancora salita sul podio dopo 4 Gp, Leclerc: «Manca ritmo, le altre macchine sono più complete» Leggi su Ilnapolista.it Delusioneal Gp di Bahrein. Charlese Lewis Hamilton hanno chiuso la gara rispettivamente al quarto e quinto posto. Vince Oscar Piastri con la McLaren.Lanon riesce a girare,: «, lepiù»Il Giornale nell’edizione odierna scrive sulla gara di ieri:quattro Gp lanon èriuscita a salire suled è già a 94 punti dalla McLaren nella classifica Costruttori. Neppure una strategia diversa da tutti gli altri ha permesso ae Hamilton di trovare la strada per le coppe. E dire che con la bandiera a scacchi li stava aspettando Luca di Montezemolo, fiero sbandieratore del gran premio del Bahrain e primo a congratularsi con la coppia della McLaren, divisa da un Russell sempre costante in questo inizio di campionato.

