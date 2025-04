Incidente mortale al Torrino 26 enne perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero

Incidente nella notte tra sabato e domenica, intorno alla mezzanotte, in zona Torrino.Stava viaggiando a bordo della sua automobile, una Mini Cooper, in direzione via del Pianeta Saturno quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura schiantandosi contro un albero in viale della Grande Muraglia.Un impatto mortale. All’arrivo dei soccorsi non c’è stato più nulla da fare se non costatarne il decesso.Ulteriori veicoli non sono stati coinvolti, ma le indagini per ricostruire l’accaduto sono ancora in corso.La salma è stata trasferita al policlinico di Tor Vergata per poi essere consegnata alla famiglia.Un altro giovane ha perso la vita sulle strade della Capitale. I numeri delle vittime continuano ad aumentare Romadailynews.it - Incidente mortale al Torrino, 26 enne perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero Leggi su Romadailynews.it Leonardo Scollato, un giovane ragazzo di 26 anni, ha perso la vita in un tragiconella notte tra sabato e domenica, intorno alla mezzanotte, in zona.Stava viaggiando a bordo della sua automobile, una Mini Cooper, in direzione via del Pianeta Saturno quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso ildella vetturandosiunin viale della Grande Muraglia.Un impatto. All’arrivo dei soccorsi non c’è stato più nulla da fare se non costatarne il decesso.Ulteriori veicoli non sono stati coinvolti, ma le indagini per ricostruire l’accaduto sono ancora in corso.La salma è stata trasferita al policlinico di Tor Vergata per poi essere consegnata alla famiglia.Un altro giovane ha perso la vita sulle strade della Capitale. I numeri delle vittime continuano ad aumentare

