The White Lotus Jason Isaacs | I drammi dietro le quinte non sono affar vostro

Jason Isaacs vuole fare chiarezza sulle discussioni nate dai fan, che additano diversi drammi e dissapori tra gli attori sul set di 'The White Lotus'. Altro che resort da sogno: Jason Isaacs ci tiene a mettere i puntini sulle i sul dietro le quinte della terza stagione di The White Lotus, la serie HBO che trasforma il turismo di lusso in teatro delle nevrosi umane. Tutt'altro che una "vacanza". Jason Isaacs e il set di "The White Lotus 3" Intervistato nel programma radiofonico The Happy Hour su SiriusXM, l'attore ha descritto l'esperienza come "una via di mezzo tra un campo estivo e Il signore delle mosche, ma in una gabbia dorata". Un mix di flirt, discussioni, simpatie che vanno e vengono.

