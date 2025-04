Ucraina | attacco missilistico russo a Sumy strage nella domenica delle Palme

attacco missilistico russo sulla citta’ di Sumy, nel nord-est dell’Ucraina, ha provocato questa mattina “oltre 20 morti” lo ha reso noto su Telegram il sindaco, Artem Kobzar, come riporta Rbc-Ucraina. E’ aumentato ad almeno 21 morti il bilancio dell’attacco: lo hanno reso noto i servizi di emergenza. I feriti sono 83, fra cui 7 bambini: lo ha reso noto il ministro degli Interni ucraino, Igor Klymenko, come riporta Ukrinform.<script src="https://cdn.jwplayer.com/players/qypLU1BJ-ON7D65cM.js"></script> Panorama.it - Ucraina: attacco missilistico russo a Sumy, strage nella domenica delle Palme Leggi su Panorama.it Unsulla citta’ di, nel nord-est dell’, ha provocato questa mattina “oltre 20 morti” lo ha reso noto su Telegram il sindaco, Artem Kobzar, come riporta Rbc-. E’ aumentato ad almeno 21 morti il bilancio dell’: lo hanno reso noto i servizi di emergenza. I feriti sono 83, fra cui 7 bambini: lo ha reso noto il ministro degli Interni ucraino, Igor Klymenko, come riporta Ukrinform.

