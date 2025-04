Riflessioni e preghiere per la Palestina | incontro in piazza Ravanusella

Lunedì 14 aprile, alle ore 19,30 in piazza Ravanusella, le comunità cristiana e musulmana di Agrigento si ritroveranno unite in un momento di preghiera per il popolo palestinese, martoriato quotidianamente dalla violenta offensiva militare in atto nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania.

