Sorpreso dai carabinieri a spacciare droga durante la Sagra del Carciofo di Sezze | arrestato 22enne

Sagra del Carciofo: arrestato 22enne per droga e armi a Sezze

Controlli serrati e presenza capillare delle forze dell'ordine hanno caratterizzato la 54ª edizione della Sagra del Carciofo a Sezze, dove un'operazione condotta dai carabinieri ha portato all'arresto di un giovane del posto. Il 22enne, già noto alle forze di polizia, è finito in manette nella notte tra sabato e domenica, con le accuse di spaccio di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione abusiva di armi.

Fugge al posto di blocco, ma viene bloccato dopo un inseguimento a piedi

Durante un controllo alla circolazione stradale, il giovane ha tentato di sfuggire ai militari abbandonando il ciclomotore su cui viaggiava e dandosi alla fuga a piedi. La sua corsa, però, è durata poco: i carabinieri di Sezze, supportati dai colleghi del Radiomobile di Latina, lo hanno raggiunto e fermato nonostante la sua violenta resistenza, fatta di spintoni e aggressioni.

