Lite tra donne e spari alla processione della Madonna dell’Arco | due feriti a Napoli

alla processione della Madonna dell'Arco quando sono stati raggiunti dai colpi di arma da fuoco sparati da un uomo al culmine di una Lite scoppiata tra donne: è successo ieri a Napoli.Le vittime, entrambi uomini, sono stati costretti a ricorrere alle cure dei sanitari ma, per fortuna, non sono in pericolo: uno è stato portato nell'ospedale del Mare di Ponticelli e l'altro al Vecchio Pellegrini. Sull'accaduto sono in corso indagini, finalizzate a indentificare e bloccare colui che ha sparato, da parte degli investigatori del commissariato Vicaria di Napoli. L'articolo Lite tra donne e spari alla processione della Madonna dell'Arco: due feriti a Napoli proviene da Anteprima24.it.

