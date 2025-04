Chi era Sara Millerey la trans di 32 anni uccisa in diretta social | torturata e gettata nel fiume con braccia e gambe rotte - GALLERY

gettata nel fiume, la 32enne ha cercato di lottare per resistere alla furia del fiume e non annegare, pur avendo le gambe e le braccia rotte; ma è deceduta durante il trasporto in ospedale Sara Millerey era una ragazza transessuale di 32 anni, uccisa in diretta social: prima è stata Ilgiornaleditalia.it - Chi era Sara Millerey, la trans di 32 anni uccisa in diretta social: torturata e gettata nel fiume con braccia e gambe rotte - GALLERY Leggi su Ilgiornaleditalia.it Una voltanel, la 32enne ha cercato di lottare per resistere alla furia dele non annegare, pur avendo lee le; ma è deceduta durante il trasporto in ospedaleera una ragazzaessuale di 32in: prima è stata

