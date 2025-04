Dayitalianews.com - Catania, 20enne in giro col motorino, aveva nel marsupio marijuana, cocaina e hashish: arrestato

La Polizia haun giovane catanese (classe 2005) per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.Nel corso delle consuete attività di controllo del territorio finalizzate a reprimere fenomeni di criminalità diffusa e di illecita cessione di sostanze stupefacenti, i poliziotti della IV Sezione-Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile, in via Fusco angolo via Torino, hanno proceduto al controllo di uno scooter, condotto, ad elevata velocità, da un giovane.Nel corso del controllo, il personale dei Falchi ha appurato che il giovane era in possesso di un consistente quantitativo di sostanza stupefacente, di vario tipo; infatti, all’interno delche portava a tracolla, sono state trovate 20 bustine contenenti, del peso di 75 grammi, 15 involucri contenenti, del peso di 15 grammi, e 2 involucri con all’interno, del peso di 10 grammi, nonché una somma in contanti, suddivisa in banconote di diverso taglio.