Camion invade la corsia opposta sulla Romea per non tamponare il veicolo davanti | scontro frontale con un furgone muore il conducente Strada chiusa

Romea in zona Campagna Lupia: un Camion e un furgone si sono scontrati frontalmente, il conducente del secondo mezzo. Ilgazzettino.it - Camion invade la corsia opposta sulla Romea per non tamponare il veicolo davanti: scontro frontale con un furgone, muore il conducente. Strada chiusa Leggi su Ilgazzettino.it CAMPAGNA LUPIA (VENEZIA) - Incidente mortale questa mattina, 14 aprile, lungo lain zona Campagna Lupia: une unsi sono scontrati frontalmente, ildel secondo mezzo.

