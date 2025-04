Lanazione.it - L’innovazione targata Italfimet in mostra alla Istanbul Jewelry Show

Arezzo, 14 aprile 2025 – Trasferta in Turchia per ladi Monte San Savino. L’azienda, punto di riferimento internazionale per la produzione di impianti e processi galvanici, sarà protagonista da mercoledì 16 a sabato 19 apriledove verrà rinnovato uno dei più importanti eventi mondiali dedicati al mondo dell’oro e del gioiello. L’Expo Center ospiterà imprese e operatori da ogni continente per condividere le principali novità del settore, avviare nuove collaborazioni e percepire le prospettive nei diversi mercati, con lache potrà così fare affidamento su un’importante vetrina per presentare i recenti sviluppi collegati soprattutto all’ecosostenibilità dei processi galvanici. Gli sforzi di questa realtà, nata nel 1992 e forte di circa cinquanta dipendenti, sono stati orientati allo sviluppo di soluzioni sempre più rispettose dell’ambiente e della salute umana, realizzando trattamenti chimici esenti da sostanze tossiche e impianti finalizzati a ridurre le emissioni in atmosfera.