Lavori nelle aree industriali Cavallari e Menna Abruzzo Insieme | Interventi tardivi e insufficienti

aree industriali della nostra Regione che sono state lasciate in abbandono per troppo tempo". Così replicano i consiglieri regionali Giovanni Cavallari e Vincenzo Menna del gruppo consiliare Abruzzo Insieme al piano di opere. Chietitoday.it - Lavori nelle aree industriali, Cavallari e Menna (Abruzzo Insieme): "Interventi tardivi e insufficienti" Leggi su Chietitoday.it “Gli investimenti annunciati non risolveranno i problemi delledella nostra Regione che sono state lasciate in abbandono per troppo tempo". Così replicano i consiglieri regionali Giovannie Vincenzodel gruppo consiliareal piano di opere.

Ne parlano su altre fonti Lavori nelle aree industriali, Cavallari e Menna (Abruzzo Insieme): "Interventi tardivi e insufficienti". Teramo guarda il cielo: Capaccioli racconta la conquista dello spazio e la scienza di Dante. Asilo Fornaroli, interviene il Comune.

Lo riporta ekuonews.it: Aree industriali, Abruzzo Insieme: investimenti annunciati sono tardivi e insufficienti - L’AQUILA – “Gli investimenti annunciati non risolveranno i problemi delle aree industriali della nostra Regione che sono state lasciate in abbandono per troppo tempo”. Così ...

Riporta corrierepeligno.it: Lavori sull’A14 – Cavallari (Abruzzo Insieme), ma quando finiscono? - Così in una nota il Consigliere del gruppo Abruzzo Insieme Giovanni Cavallari sui numerosi cantieri che interessano ... È opportuno e necessario anzitutto avere conferme sulle proiezioni di fine ...

Scrive msn.com: Aree industriali: progetto da quasi 20 milioni per le infrastrutture di sicurezza nelle aree produttive della Calabria - L’obiettivo è quello di realizzare un impianto integrato di videosorveglianza di ultima generazione, esteso su un vasto territorio regionale che copre al momento 5 delle 16 aree industriali ...